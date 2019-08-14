Фонд гарантирования вкладов начинает этап окончательной ликвидации первой волны банков-банкротов и до конца 2020 года планирует ликвидировать 83 банка. Об этом рассказала новая директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут в интервью LIGA.net.

По ее словам, в Фонде почти не осталось больших активов.

"До конца этого года мы полностью ликвидируем 48 банков, до конца 2020-го - еще 35. В итоге к 2021-му у нас останется около 16 банков - в основном такие, где есть какие-либо судебные запреты или, например, крымские банки - мы по закону не имеем права их ликвидировать", - рассказала Рекрут.

Также она подчеркнула, что "монстров", таких как Дельта или Надра, уже не будет".

Ранее "Страна" писала о том, что банки переходят на новый формат счетов и разбиралась, как это отразится на украинцах.