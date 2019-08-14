В Украине невакцинированных согласно календарю детей не будут пускать в школу и детские сады. Об этом со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун пишет "Интерфакс-Украина".

Так, по словам Супрун, требование об обязательной вакцинации закреплено законом и подтверждено решением Верховного суда. А исключение составляют только те дети, которые имеют противопоказания к вакцинации.

"В условиях коллектива невакцинированные дети могут распространять инфекцию другим. Статья 15 закона "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает, что детям, которые не получили прививок по Национальному календарю, посещать учебные заведения не разрешается. Когда индивидуальный интерес противопоставляется общественному интересу, то преимущественным будет последний", - сказала Супрун.

Между тем, по словам министра образования и науки Лилии Гриневич, родители, которые отказались от вакцинации своих детей, смогут выбрать форму обучения, которая не предусматривает посещение учебных заведений с коллективом, который они могут заразить: дистанционную или индивидуальную.

Если у ребенка есть противопоказания к вакцинации, ему предоставляется соответствующая справка, а решение о допуске такого ребенка в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего медучреждения.

Дети до 6 лет по календарю прививок должны быть вакцинированы от гепатита В, КПК (кори, паротита, краснухи), дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции.

Напомним, Украина вошла в число стран с низким уровнем доверия к вакцинам.

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