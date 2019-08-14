Генеральная прокуратура не располагает информацией, какую сумму потратил генпрокурор Юрий Луценко на отдых в самом дорогом отеле французского Прованса, где провел 10-дневный отпуск. Об этом сказано в официальном ответе ГПУ на запрос агентства "Українські Новини".

В своем ответе информагентству учреждение сослалось на закон Украины "О доступе к публичной информации". В законе понятие "публичная информация" определяется как такая, которая отображается на определенных носителях и была получена в процессе выполнения субъектами властных обязанностей и своих полномочий.

"С учетом этого Генпрокуратура как государственный орган не является распорядителем информации о потраченных Луценко средствах во время пребывания в отпуске", - говорится в ответе.

Фото: ukranews.com

Как ранее писала "Страна", президент Владимир Зеленский назвал, кого видит на посту генпрокурора вместо Луценко. Это Руслан Рябошапка - заместитель главы Офиса президента.

Также мы сообщали о заявлении генпрокурора, что он подаст в отставку как только заработает новая Рада.