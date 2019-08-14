Президент Украины Владимир Зеленский в октябре может посетить Японию для участия в церемонии объявления императором страны Нарухито - старшего сына отрекшегося от титула императора Акихито, по случаю его восшествия на престол. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Такой визит планируется", - сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

В рамках визита планируется встреча президента Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсуждение ситуации на востоке Украины.

Напомним, наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора Японии в 00:00 1 мая по токийскому времени (18:00 30 апреля при Киеву). При этом он стал 126-м императором страны.

Также мы сообщали, что визит Зеленского в Канаду обошелся в 3,5 млн гривен.