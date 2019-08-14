В Одессе 32-летний гражданин Бразилии стал жертвой разбойного нападения. Об этом УНН стало известно в правоохранительных органах.

Гражданин Бразилии 1987 года рождения был госпитализирован с пляжа "Аркадия" в Одессе с тяжелыми телесными повреждениями после того, как на него на пляже напали неизвестные. Мужчину избили и ограбили, забрав у него, по его словам, деньги на сумму более 30 тысяч долларов.

Подробно описать нападавших иностранец не смог, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина получил переломы ребер и многочисленные ушибы.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, что на одесском пляже Аркадия зарезали подданого Марокко.

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