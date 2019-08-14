Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич поделился своими впечатлениями от встречи с "Брюгге" в третьем квалификационном этапе Лиги чемпионов. Он дал интервью пресс-службе клуба. В самой игре Вербич отлично проявил себя.

Он сказал, что после матча в раздевалке была тишина и он долго не мог зайти туда. "Мы проиграли, и я бы хотел извиниться перед нашими болельщиками, которые пришли нас поддержать", - сказал Вербич.

Он добавил, что команда очень хорошо играла первые двадцать минут, но потом немного "села". То же самое было и во втором тайме. "Да, были индивидуальные ошибки, но сейчас трудно говорить. Это футбол", - отметил игрок. И добавил, что когда забил второй мяч, была только 55 минута, он хорошо себя чувствовал и был недоволен, когда его заменили. "Я чувствовал, что могу играть еще, силы были", - сказал Вербич.

Также он ответил на вопрос, почему команде уже третий год подряд не удается попасть в Лигу чемпионов: "Если скажу снова, что много травмированных... Не знаю, нужно двигаться вперед и выигрывать чемпионат Украины, чтобы непосредственно попадать в (групповой этап - Ред.) Лигу чемпионов".

Как сообщала "Страна", Александр Хацкевич больше не тренер киевского "Динамо". Он взял вину за игру с "Брюгге" на себя. Вместе с ним ушёл весь тренерский штаб первой команды. За время его работы в клубе динамовцы дважды выиграли Суперкубок Украины и трижды - серебро чемпионата.

Отметим, что наставник "Брюгге" рассказал, как Игорь Суркис поздравил его с победой.