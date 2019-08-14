Государственная авиационная служба не знает, есть ли сейчас в Ливии самолеты украинских авиакомпаний. Об этом пишут "Украинские Новости".

По словам руководителя службы Александра Бильчука, в настоящее время у Госавиаслужбы отсутствует официальная информация о нахождении воздушных судов украинских авиакомпаний в Ливии.

Между тем, с начала 2019 года на территории Ливии было зафиксировано два случая вмешательства в деятельность эксплуатантов, которые привели к разрушению трех воздушных судов украинских компаний - 2 у ООО "Европа Эйр" и 1 у ООО "Скайавиатранс".

С августа Госавиаслужба запретила выполнение пассажирских и грузовых перевозок в/из аэропортов Ливии в связи с обострением военно-политической ситуации в стране.

Напомним, в начале августа в ливийском аэропорту Мисрата после ударов дронов был уничтожен самолет ИЛ-76ТД украинской компании Скайавиатранс, на котором перевозился гуманитарный груз Международной Организации Красного Креста.

Также мы писали, что в результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана.