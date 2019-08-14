Заместитель директора Департамента монетарной политики и экономического анализа Владимир Лепушинский объяснил, почему Национальный банк Украины не планирует сдерживать ревальвацию гривны. Причины чиновник назвал в своей авторской колонке.

В июле 2019 г. обменный курс гривны к доллару преодолел очередной психологический рубеж: 25 грн. / доллар США. Это сломало сезонный тренд девальвации гривны. И те, кто традиционно ожидал обесценивание гривны начиная со второй половины лета, ошиблись.

Отдельные эксперты, как пишет Лепушинский, призывали НБУ увеличить объемы покупки валюты и остановить ревальвацию. По их мнению, стремительное усиление национальной валюты вредит экономике, а действия НБУ непонятны.

Лепушинский объясняет, что действия НБУ подчиняются его долгосрочным стратегиям монетарной политики и валютных интервенций. Согласно этим стратегиям, НБУ соблюдает режим плавающего обменного курса гривны, а монетарная политика не преследует цели достичь определенного уровня или диапазона обменного курса.

Рыночный курс гривны определяется спросом-предложением на валютном рынке и является главным предохранителем накопления экономических дисбалансов. Это способствует скорейшему достижению ценовой и финансовой стабильности, устойчивому экономическому росту.

Искусственное удержание обменного курса от ревальвации за счет полного выкупа валюты НБУ, по мнению Лепушинского, противоречит намерению банка снизить инфляцию до 5%. Для достижения этой цели Нацбанк и проводит политику дорогой гривны. Из нее вытекают более высокие процентные ставки и прочный обменный курс.

А вот удешевление гривны толкнет цены вверх, ускоряя потребительскую инфляцию.

В целом, как подытожил Лепушинский, НБУ успешно выполняет свою роль на валютном рынке: сглаживает чрезмерные колебания курса, которые вредны для экономики, и накапливает международные резервы - подушку безопасности на случай ухудшения макроэкономической ситуации.

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