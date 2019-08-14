В среду, 14 августа, после лигачемпионовской ничьей с "Брюгге" в ФК "Динамо" (Киев) прекратили сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Уволен весь тренерский штаб первой команды. О том, кто будет работать с "Динамо" дальше, будет сообщено позже.

"ФК "Динамо" (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проводимую более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности". - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

С динамовцами Александр Хацкевич стал двукратных победителем Суперкубка Украины. За ничью с "Брюгге" в Киеве он взял вину на себя.

Напомним, что киевское Динамо продолжит выступление в еврокубках нынешнего сезона. Они напрямую вышли в групповой, осенний этап Лиги Европы.