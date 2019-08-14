"Укроборонпром" выиграл тендер на продажу военно-транспортных самолетов, который проводило МВД Перу. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Сообщается, что по результатам тендера транспортник Ан-178 заменит в Перу украинский Ан-32Б. При этом Ан-178 обошел C-27 Spartan (США-Италия) и C-295 (Airbus).

Как сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, в тендере участвовало ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", входящее в состав госконцерна. В конкурсе, где оценивались эксплуатационные характеристики, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала, социальные и производственные преференции, Ан-178 опередил всех конкурентов.

В госконцерне сообщают, что Ан-178 является дальнейшим развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148/Ан-158. Его высота полета - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Самолет может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Напомним, украинские Ан-124 доставили на Аляску американо-израильскую систему ПРО "Стрела - 3".

Также мы писали, что "Укроборонпром" возглавит менеджер экс-депутата Госдумы, Новинского и Пинчука.