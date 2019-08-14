Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что государственное финансирование партий может быть полезным, если правильно его использовать и соблюдать законы. Об этом он рассказал во время сегодняшнего брифинга, сообщает "Украинская правда".

"Это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в стране. Есть другие предохранители, на которые надо будет обращать внимание. Потому что у нас очень часто эти деньги использовались неэффективно. Мы видели, что к концу года они шли на рекламу, а не на развитие партийной структуры, на обучение своих однопартийцев, на привлечение людей к тем или иным политическим структурам", - заявил Разумков.

По его словам, были даже случаи, когда деньги направлялись на связанные с теми или иными политическими партиями структуры.

"Ну и таким образом возникал вопрос корректности и соответствия действующему законодательству использования этих средств. Поэтому как и любой другой механизм, он может быть как полезным для демократии в государстве, так и отрицательным. Здесь будет зависеть от того, кто как этим молотком будет управлять", - добавил глава пропризедентской партии.

Отвечая на вопрос, может ли Верховная Рада 9 созыва отменить госфинансирование партий, учитывая соответствующую петицию, Разумков предложил дождаться, когда парламент заработает.

Также главу "Слуги народа" спросили, будет ли его партия отказываться от бюджетных денег. Разумков ответил, что сейчас такое финансирование предусмотрено законом, и политсила "будет пытаться соответствовать нормам закона".

Ранее "Страна" писала о том, что Рабинович, Геращенко и Разумков на заседании депутатской группы поспорили из-за украинского языка.

Также мы сообщали, что Дмитрий Разумков заявил, что Украина будет двигаться в рамках Минских соглашений.