Сегодня состоится финал Суперкубка УЕФА 2018\2019. Прямую телетрансляцию игры между "Челси" и "Ливерпулем" организуют телеканалы "Футбол 1" ("Предматчевая студия" в 21.00, начало трансляции из Стамбула в 21.45) и "МАТЧ! ФУТБОЛ 1" (21.55).

Стартовый свисток на поле прозвучит в 22.00. "Страна" будет вести онлайн Ливерпуль - Челси с 21.00.

Сегодняшняя встреча станет первым чисто английским Суперкубком УЕФА в истории.

Как сообщала "Страна", после зрелищной ничьей в Киеве с "Брюгге" (3:3) роль наставника "Динамо" Александра Хацкевича решится в беседе с президентом клуба Игорем Суркисом, который поздравил соперников.

А 14 августа выяснилось, что в ФК "Динамо" (Киев) прекратили сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Уволен весь тренерский штаб первой команды. О том, кто будет работать с "Динамо" дальше, будет сообщено позже.