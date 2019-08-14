Кабинет министров Украины на заседании 14 августа принял решение о создании Единого государственного реестра ветеранов войны. Об этом сообщает 112.ua.

Созданием реестра займется Министерство по вопросам ветеранов. В нем будет указана информация об участниках боевых действий, участниках войны, людях с инвалидностью, полученной в результате войны. Также в реестр попадут участники Революции Достоинства и те, кто имеют заслуги перед Украиной.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада проголосовала за принятие в первом чтении и в целом законопроекта №9508, предусматривающего создание Единого государственного реестра ветеранов войны.

Также мы писали, что в Украине будут строже наказывать за осквернение могил ветеранов АТО и незаконное ношение формы.