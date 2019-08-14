В Киеве очередной атаке подвергся зал мгновенной лотереи, которая официально разрешена и зарегистрирована в Украине. Нападение произошло на улице Шелковичной прямо в нескольких шагах от офиса МВД.

Как рассказал "Стране" администратор заведения, вчера днем, 13 августа, в салон ворвалась группа молодчиков в балаклавах, разбили технику и разгромили помещение, а вход обрисовали краской из баллончиков. Сотрудник лотереи успел нажать тревожную кнопку, но полиция приехавшие на вызов полицейские не успела задержать никого из хулиганов.

По факту случившегося открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 УК Украины ("Групповое хулиганство"). Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет тюрьмы.

Стоит напомнить,что ранее радикалы уже выдвигали ультиматумы этой сети игровых салонов. Молодчики пикетировали центральный офис лотерейной компании "М.С.Л." и давали сутки владельцам и руководству компании, чтобы те закрыли все свои офисы и игорные заведения.

Сами участники акции называли себя членами общественной организации "Всеукраинское объединение участников боевых действий" и ставили владельцам лотереи МСЛ условие: свернуть свою деятельность в Украине и закрыть все свои офисы и игровые залы, включая "Лотомаркет", "Космолот", "Золотая подкова" - иначе добровольцы и общественные активисты начнут "акции прямого действия" по всей Украине и принудительно закроют игорные заведения и офисы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве задержаны полицейские, которые получали 20 тысяч гривен взятки от представителя лотереи.

Также мы сообщали, что в Украине прекратила работу лотерея "Космолот".