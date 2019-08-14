Сегодня, 14 августа, состоится финал Суперкубка УЕФА. За трофей сразятся два английских клуба "Ливерпуль" и "Челси". Игра пройдет в Стамбуле. Начало в 22:00. Онлайн-трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1" и Footballua.tv. "Страна" будет вести текстовый онлайн.

Накануне матча Ливерпуль - Челси

Впервые финал Суперкубка будет чисто английским: евротрофей разыграют обладатель Кубка чемпионов Ливерпуль и победитель Лиги Европы Челси.

На еврокубках два сегодняшних соперника 10 раз встречались между собой: пять ничьих, две победы Ливерпуля, три победы Челси. Всего обе команды сыграли 181 совместный матч.

Арбитром предстоящей игры выступит француженка Стефани Фраппар с помощницами - Мануэлой Николози и Мишель О'Нил. Отметим, что женская бригада арбитров обслужит Суперкубок УЕФА впервые в истории. На матче будет работать система видеоповторов VAR. А главным арбитром за камерами выступит знаменитый Клеман Тюрпен, также родом из Франции.

Кадровые проблемы

Перед матчем в обеих командах есть травмированные, которые не смогут выйти на поле. Центральный защитник Ливерпуля Деян Ловрен пропустит матч из-за болезни. "Красные" остались и без своего основного голкипера Алиссона, который получил травму. Защитник Натаниэль Клайн также вылетел из состава из-за тяжелой травмы.

У Челси еще более внушительный лазарет. Травмы получили Ккаллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик. Под вопросом участие полузащитника Нголо Канте, который повредил колено в матче против Манчестер Юнайтед. На скамейке запасных будут также Рюдигер и Виллиан.

Что говорят в командах перед игрой

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что считает Суперкубок своеобразным знаком качества. Это топ-матч и, если команда в нем не участвует значит, не выиграла свой финал.

Наставник Челси Фрэнк Лампард, для которого Суперкубок УЕФА станет первым официальным европейским матчем, сказал, что игра предстоит тяжелая и футболисты должны будут выложиться по полной.