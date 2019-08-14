В среду, 14 августа, в Шестом апелляционном административном суде Киева отменили слушание по иску "112 канала" к Нацсовету по вопросам телевидения и радио вещания. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Причиной отмены стала не явка нескольких участников процесса, а также отсутствие состава судей, которые должны были слушать дело. На данный момент некоторые представители Фемиды еще задействованы в спорных вопросах, связанных с выборами.

Следующее судебное слушание назначено на 10:00 16 сентября.

Напомним, "112 канал" подал иск к Нацсовету с намерением обжаловать его бездействие относительно рассмотрения вопроса продления срока действия лицензий на цифровое вещание канала. Еще год назад в сентябре месяце оканчивался срок действия вещателей "112 канала", которые Нацсовет должен был продлить за 60 дней до момента окончания лицензии.

По словам адвокатов представляющих сторону телеканала, Нацсовет после окончания лицензии может теоретически в любой момент рассмотреть вопрос и лишить канал лицензии, фактически лишив канал возможности оспорить это решение в суде. Поэтому ранее сторона защиты обратилась в суд с требованием запретить Нацсовету прекращать лицензию до рассмотрения дела по сути.

"Суд первой инстанции удовлетворил наш иск к Нацсовету, но после выборов в Раду нам сообщили, что появились какие-то новые обстоятельства и поэтому суд сам же отменил решение, которое вынес ранее в нашу пользу. Теперь мы подали апелляцию с требованием запретить Нацсовету отменять лицензию", - сообщил "Стране" адвокат Сергей Рипа.

Ранее мы писали, что бывший топ-менеджер 112 канала Андрей Подщипков хочет судиться за канал.

Также сообщалось, что двух из трех судей по делу о лицензиях телеканала 112 вызывали на Банковую.