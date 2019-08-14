В Черниговской области разряды молний спровоцировали не менее 5 пожаров в жилом секторе вечером 13 августа. Об этом сообщил сайт Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Отмечается, что из-за молнии загорелась хозяйственная постройка в с. Владимировка Гродненского района (сооружение сгорело), ​​жилой дом, который не эксплуатируется, в селе Дроздовица Гродненского района (огонь повредил кровлю). Также молния уничтожила кровли жилых домов в селе Енькова Рудня Сновского района и в селе Володькова Девица Носовского района и кровлю хозяйственной постройки в селе Бригинцы Бобровицкого района.

Кроме того, в области ураган повредил линии электропередачи - без света остались 115 населенных пунктов в 11 районах области. Буря частично разрушила кровли 54 зданий (школы, магазины, жилые дома и т.д.).

По прогнозу облгидрометеоцентра, 14 августа в Черниговской области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы.

Напомним, сегодня Украина находится во власти жары и дождей.

Также мы писали о том, что в Украине было обесточено более 200 населенных пунктов в 6 областях.