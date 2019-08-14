В Министерстве образования Украины разъяснили, какие действия необходимо предпринять, чтобы получить дубликат документа о высшем образовании (диплома) и / или приложения к нему. Об этом сообщается на сайте МОН.

Уточняется, что прежде всего нужно подать письменное заявление в вуз, выдавший документ. Это можно сделать лично или через уполномоченного представителя. Если заведение реорганизовали, то обратиться нужно к его правопреемнику. Речь идет о случаях присоединения, слияния или ликвидации учреждения высшего образования.

Если нет правопреемника или вуз не осуществляет образовательную деятельность (аннулирована лицензия, не было перемещено из неподконтрольной территории), то заявление нужно подавать в МОН.

Министерство определит заведение, которое выдаст дубликат.

Фото: mon.gov.ua

В заявлении нужно указать:

ФИО, дату рождения;

серию и номер документа, удостоверяющего личность и гражданство;

место проживания, телефон;

наименование ЗВО и дату его окончания;

название документа, дубликат которого заказывается;

причину заказ дубликата;

другие сведения, которые считаете важными;

согласие на обработку персональных данных.

Заявления в МОН подаются в адрес 01135, г.. Киев, пр. Победы, 10 или на ящик ez@mon.gov.уа

Информация в дубликате воспроизводится на основе тех данных, содержащихся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Информацию о документах начали вносить в базу с 2000 года.

Если информации о факте выдачи диплома нет в ЕДЕБО, то вуз может использовать для подтверждения этого копии документа, а также архивную справку об обучении и выписку из журнала выдачи документов о высшем образовании или акт уничтожения первичного документа о высшем образовании.

Если информации о факте выдачи диплома нет в ЕДЕБО, а также недоступны архивы ЗВО, то можно:

обратиться в суд - он должен установить юридический факт получения соответствующей степени или уровня высшего образования;

подтвердить получение диплома официальным письмом соответствующего компетентного органа, в котором подтвержден факт проставления штампа "Apostille" МОН Украины или совершение консульской легализации.

Поэтому необходимо подать заявление в МОН для определения заведения, который выдаст дубликат. К заявлению нужно приложить копию решения суда или официальное письмо о подтверждении апостиля.

Фото: mon.gov.ua

Если необходимо восстановить диплом, полученный на неподконтрольной Украине территории Крыма или Донбасса до 2000 года, то процедура такая же, как описано выше.

Если же речь идет об изготовлении дубликата документа, выданного с 2000 до 2014 года и внесенного в ЕДЕБО, то:

соискателям из Крыма - надо обратиться с письменным заявлением в МОН для определения заведения, выдаст дубликат;

соискателям с Донбасса - надо обратиться с письменным заявлением к правопреемнику или ЗВО, перемещенного с неподконтрольной территории. В противном случае - подать письменное заявление в МОН для определения заведения, которое выдаст дубликат.

К заявлению необходимо приложить копию первичного документа (диплом и приложение к нему).

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