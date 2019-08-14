В Киеве неоднократно судимый житель Печерского района решил отомстить следователю, которая вела его дело. Он угрожал, шантажировал, а затем и ограбил женщину. Рецидивист задержан и помещён в СИЗО, передает Департамент внутренней безопасности НП Украины в соцсети.

Следователь проводила досудебное расследование кражи, совершенной им. В январе материалы дела направили в суд. Судья, несмотря на неоднократные судимости злоумышленника, вынес решение об условном сроке. После этого тот решил отомстить следователю.

В начале февраля 23-летний рецидивист стал слать следователю SMS с угрозами о расправе, а затем повторил это, когда встретил женщину на улице. Злоумышленник требовал 700 долларов "моральной компенсации", или он расправится с родными полицейской.

Напуганная женщина перечислила на карту мужчины необходимую сумму. Но в тот же вечер вымогатель подстерег ее у дома, ворвался в жилище и отобрал ювелирные украшения на 14 тысяч гривен.

Через несколько месяцев преступник снова напал на свою жертву в подъезде дома и сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном, стоимостью 17 тысяч гривен.

Затем он прислал SMS с требованием перечислить ему еще 2 тысячи долларов, чтобы оставить ее в покое. В полиции начали уголовное производство по данному факту.

Рецидивист задержан. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Злоумышленнику готовят подозрение по ч.2 ст.189 (вымогательство) и по ст.186 (грабеж) УК. Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"За совершенное преступнику грозит немалый срок лишения свободы", - говорится в опубликованном сообщении полиции.

Фото: facebook.com/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Как сообщала "Страна", под Днепром банда рецидивиста, которого 2 дня назад отпустили под залог, подорвала банкомат. Всех злоумышленников впоследствии задержали правоохранители.

Напомним, что во Львове полицейский спас парня, который пытался выброситься из окна с осколком стекла во рту.