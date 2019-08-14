Американский актер Джейсон Момоа, снявшийся в главной роли фильма "Аквамен" заявил, что производство второй части ленты находится под угрозой. Об этом он написал в Instagram

Все дело в том, что актер гавайского происхождения активно участвует в протестах на Гавайях, посвященных требованиям сохранить нетронутой священную гору Мауна Кеа, где сейчас строят огромный 30-метровый телескоп.

"Извините Warner Bros, мы не можем снимать "Аквамен 2", потому что Джейсон попал под бульдозер, пытаясь остановить осквернение его родной земли. Этого больше не случится! Мы больше не дадим такому случиться! "Нет означает нет". Найдите себе другое место. Мы должны защитить нашу священную гору от дальнейшего осквернения", - подписал Момоа фото с протеста на страничке в Instagram.

Скриншот, фото: Instagram/ prideofgypsies

Напомним, новый фильм по Marvel резко поменяет судьбу супергероя Тора.

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