В руководство фракции партии “Европейская солидарность” (ЕС) могут войти три человека.

Об этом “Стране” сообщил источник в окружении главы политической силы экс-президента Петра Порошенко.

При этом рассматриваются два варианта. При первом из них ее возглавит Порошенко. При втором - один из трех партийцев. А именно - Артур Герасимов, Ирина Геращенко или Иванна Климпуш-Цинцадзе.

“Если фракцию все же возглавит Порошенко, его заместителями будут две женщины. При втором варианте выбор будет сделан между Герасимовым, Геращенко или Климпуш-Цинцадзе”, - утверждает источник.

О втором варианте (при котором фракцию возглавит не Порошенко) сообщил изданию и другой высокопоставленный собеседник из ЕС, отметив, что окончательного решение по этому вопросу еще нет.

Напомним, во вторник на брифинге первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко (№3 в списке ЕС), отвечая на вопрос “Страны” о руководстве будущей фракции, заявила, что фракцию “Европейской солидарности” в новом созыве Верховной Рады “возглавит профессионал, его замом тоже будет профессионал”, но при этом будет соблюден гендерный баланс.

Однако имена станут известны только после начала работы Рады нового созыва. “Но лидером партии остается Петр Порошенко (экс-президент - Ред.)”, - заявила Геращенко.

Напомним, Артур Герасимов (№11 в списке ЕС) возглавлял фракцию “Блока Петра Порошенко” в предыдущем парламенте. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе (№10 в списке ЕС) получила должность в нынешнем правительстве по квоте партии Порошенко. В парламентских кулуарах ее относили к группе влияния бизнесмена Виктора Пинчука, однако, по заверениям собеседника издания в ЕС, сегодня она ориентируется на экс-президента Порошенко.

Также “Страна” писала, что Петр Порошенко раздумывает, стоит ли ему оставаться депутатом парламента.