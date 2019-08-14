На улице Богдана Хмельницкого в Киеве из-за непогоды упало большое дерево, едва не раздавив человека. Видео экстремального спасения из-под падающего дерева в среду, 14 августа, было опубликовано в группе Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел накануне вечером и был снят камерами видеонаблюдения. "Чуть не прибило падающим деревом, но мужчина явно "родился в рубашке", - говорится в подписи к видео. На ролике видно, что мужчина успел отбежать в последнюю секунду.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Отметим, что пользователи сети обвинили в ЧП столичную власть: "Спасибо Кличко и Киевзеленстрою", "Ну, сегодня ты убежал", "Уникальная везучесть!", "А где комментаторы "не там запарковался, не там шел?", "Киевзеленстрой не несет ответственность за состояние деревьев в городе?".

Напомним, накануне в Киеве было объявлено штормовое предупреждение, которое также действует и в среду, 14 августа.

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