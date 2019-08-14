Сегодня на заседании подготовительной депутатской группы в Верховной Раде произошла перепалка. Представителю "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадиму Рабиновичу сделали замечание, что он выступает на русском языке.  В беседе участвовали сам Рабинович, председательствующий Дмитрий Разумков и представитель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Рабинович начал: "Дмитрий Александрович, мои избиратели в основном говорят на русском языке. Тот закон о регламенте, который вы зачитали, касается Верховной Рады, а мы пока не Верховная Рада. И там идет речь о переводчике. Поэтому я прошу его предоставить".

"Вадим Зиновьевич, вы - действующий народный депутат. Это я еще могу использовать разный язык, а вы все-таки должны соблюдать регламент", - ответил ему Разумков.

"Тогда давайте поставим переводчика. Так сказано в законе о регламенте", - вновь сказал Рабинович.

"Дмитрий Александрович, мы благодарим вас за стремление достучаться до всех выступающих, чтобы они соблюдали регламент. И хочу напомнить, что господин Рабинович - действующий депутат Верховной Рады. Даже послы, которые несколько лет представляют свою страну в Украине, учат украинский язык", - сказала Ирина Геращенко.

"Тот закон о языке, который вы навязали…" - попытался включиться Рабинович.

"Я предлагаю: если нарушается закон о регламенте - выключать микрофон выступающему", - сказала Геращенко.

"Я предлагаю закрыть этот вопрос, прошу всех соблюдать регламент и быть конструктивными", - сказал Разумков. Позже он добавил, что Геращенко вызвалась быть переводчиком для Рабиновича.

Ранее "Страна" писала о том, что Разумков разрешил депутатам говорить в быту не только на украинском языке.

Также мы сообщали, что Разумков заявил, что Слуга народа не ведет переговоров по созданию коалиции.

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