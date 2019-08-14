В зрелищном матче Динамо - Брюгге, в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, Фортуна оказалась на стороне бельгийцев. Сыграв с киевлянами 3:3 бельгийский клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер Брюгге Филипп Клеман после матча похвалил своих подопечных за успешную игру в Киеве, а также поделился подробностями разговора с президентом Динамо Игорем Суркисом.

"Сценарий матча был непростым, ведь в Киеве был и быстрый пропущенный мяч, и сомнительная красная карточка. Тем не менее, мы доминировали, имея преимущество во владении мячом - 58%.

Даже президент киевского Динамо поздравил нас с тем, что мы сыграли лучше, чем его команда. И все же нам пришлось бороться до последней секунды, чтобы праздновать этот успех. Я очень доволен психологической стойкостью наших ребят. Наши игроки не сдаются. Это то, что следует использовать в следующих матчах", - сказал Клеман в интервью клубной пресс-службе, как передает Террикон.

Ранее "Страна" сообщала, что Хацкевич взял на себя вину за вылет Динамо из Лиги чемпионов.