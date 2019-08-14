Итальянский астронавт Лука Пармитано стал первым человеком в мире, который отыграл DJ-сет в космосе. Об этом сообщает World club dome в Facebook.

Отмечается, что выступление Пармитано произошло 13 августа. Музыкальный сет, который космонавт отыграл на Международной космической станции, в прямом эфире транслировался на круизный испанский лайнер на Ибице, также его можно было послушать онлайн. Выступление диджея длилось около 20 минут.

42-летний Лука Пармитано отправился в космос 20 июля, он будет находиться на борту МКС шесть месяцев. Это вторая космическая миссия итальянца, впервые он побывал на станции в 2013.

Видео: Facebook/ WORLD CLUB DOME

Напомним, космонавт показал жизнь на борту МКС, как она есть.

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