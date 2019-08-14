Во вторник, 14 августа, Канев Черкасской области оказался самым жарким городом в Европе. Здесь воздух прогрелся до +35,8 градусов по Цельсию. Об этом говорится на Facebook-странице начальника Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя.

"Раскаленным воздухом из Африки накрыло Черкащину", - отмечает в опубликованном сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду, 14 августа, на Маковей в Украине ожидается жаркая погода. Температура будет колебаться от +20 до +33 градусов. В западных регионах пройдут дожди с грозами.

Фото: facebook.com/Віталій Постригань