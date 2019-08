Компания Disney планирует создать ремейк популярного мультфильма "Бэмби" после ошеломительного кассового успеха "Короля льва". Об этом пишет We Got This Covered.

По информации издания, картина о приключениях олененка Бэмби будет переснята с использованием технологии гиперреалистичности в изображении животных. Именно данную технологию до этого киностудия применяла при создании ремейка "Короля Льва".

Ключевая разница между технологиями создания лент будет заключаться в том, что в "Бэмби" есть настоящие люди. При этом в киностудии пока воздерживаются от комментариев относительно предполагаемого ремейка.

Ранее сообщалось, что лента Король Лев стала самой кассовой в истории анимационных картин.

Также мы писали о том, что Disney готовит ремейк культового фильма "Один дома". По словам гендиректора компании Боба Айгера, перезапуск также затронет фильмы "Ночь в музее", "Оптом дешевле" и "Дневник слабака".