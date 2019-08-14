Служба безопасности Украины передала Нидерландам материалы уголовного дела о причинах падения малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в 2014 году в Донецкой области. Об этом сообщают Украинские новости.

Среди подозреваемых – бывший "министр обороны" так называемой "ДНР", полковник Игорь Гиркин (Стрелков), офицеры ВС России Сергей Дубинский ("Хмурый") и Олег Пулатов ("Гюрза"), и коллаборант Леонид Харченко ("Крот"), говорится в ответе Службы Безопасности Украины на запрос агентства.

"22.07.2019 материалы уголовного производства в отношении указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины. Уголовное производство в отношении указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года", - говорится в нем.

В украинской спецслужбе отказались сообщать, избраны ли меры пресечения и находятся ли трое россиян и один украинец в розыске, ссылаясь на условия соглашения о создании Международной следственной группы (JIT). "В соответствии с соглашением о создании Международной следственной группы, никакая информация не может быть опубликована в прессе без согласия других сторон соглашения", - отмечается в документе.

Ранее "Страна" разбиралась, кто виноват в крушении Боинга на Донбассе.

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