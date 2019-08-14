Суд снял электронный браслет с экс-нардепа Дмитрия Крючкова, свидетеля №1 против Петра Порошенко в деле о формуле Роттердам плюс. Об этом пишет "Слово и Дело".

Так, 25 июля следственный судья Соломенского районного суда города Киева Сергей Коробенко принял решение снять браслет с бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова и продлить действие остальных его обязанностей до 29 августа.

Так, он продлил действие таких обязанностей до 29 августа: являться по первому вызову; не отлучаться с места жительства без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение документы, предоставляющие право для выезда за границу.

Отметим, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Дмитрия Крючкова в нанесении убытков ОАО "Запорожьеоблэнерго".

Напомним, 2 августа в НАБУ между экс-нардепом, бывшим главой компании "Энергосеть" Дмитрием Крючковым, который вернулся в Украину, и экс-нардепом зампредседателя фракции "БПП" Игорем Кононенко провели очную ставку.

Мы разбирались, как продвигается расследование по делу свидетеля №1 против Петра Порошенко. Крючкова в свое время называли ключевым свидетелем против ближайшего окружения Порошенко, а Кононенко – "смотрящим" за украинской энергетикой. В частности последнему приписывают контроль над крупным государственным предприятием "Центрэнерго".