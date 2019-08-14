Один из претендентов на пост президента США (Демпартия) Джо Байден заявил про готовность сделать Украину приоритетом своей внешней политики в случае выигрыша выборов.

Совет по международным отношениям США (СПМО) опросил всех кандидатов от Демпартии (всего их номинируется 24) об их позициях и, в частности, в отношении Украины. "Я сделал бы Украину приоритетом международной политики", – заявил Джо, которого цитирует пресс-служба СПМО.

"В военной сфере я предоставил бы помощь от США в сфере безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена", – отметил бывший вице-президент времен Обамы.

Говоря об экономике он заявил про намерение работать над увеличением западных прямых инвестиций и энергетической независимости. "Особенно, если "Северный поток 2" будет построен в этом году", – сказал Байден.

Он уточнил также: "Я бы обеспечил, чтобы помощь США Украине предоставлялась лишь при условии антикоррупционных реформ, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судей".

"Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену", – отметил Байден.

"Наша стратегическая цель – поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок", – заявил он.

Как сообщала "Страна", Байден лидирует среди кандидатов от Демпартии, но его догоняет Сандерс.

Сейчас за бывшего вице-президента США времен Обамы готовы проголосовать 22% демократов и независимых избирателей. Уровень поддержки бывшего вице-президента не изменился по сравнению с опросом, который проводился в июле. В тоже время его догоняет другой потенциальный кандидат в президенты от Демпартии Берни Сандерс. Его поддерживают 18%. Причем позиции сенатора улучшились за месяц на 2%.

Отметим, что о Байдене рассказал американцам экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин и как это повлияет на выборы в США.

Напомним, что генпрокурор Луценко заявил о готовности предоставить США все платежки, связанные с сыном Байдена.