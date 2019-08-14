Фото Самии Ахметовой, новой подруги Мурата Налчаджиоглу, экс-супруга Ани Лорак, якобы обнаружены на сайте, который предлагает девушек для эскорт-услуг. Информация об этом появилась в Telegram-канале YOBAJUR и быстро расползлась по сети.

Фото: telegram.org

Горячая красавица Самия Ахметова уже успела отреагировать на скандальную информацию о себе. По словам девушки, опубликованные фото - подделка, шантажисты требуют у нее деньги, а сама она очень страдает из-за подобных выходок недоброжелателей, рассказала девушка ТСН.

"Я работала раньше фитнес-моделью, моделью нижнего белья, но мои фото украдены из моего личного iCloud и Instagram. Меня шантажируют, вымогают деньги, я отказала, поэтому они начали специально компрометировать под эскорт-сайт. Я никогда таким не занималась. Я обращалась с официальным заявлением на эти сайты, и мне дали ответ, что моих фото там нет. Это чья-то злая шутка. Специально сделано недоброжелателями", - заявила Ахметова.

Напомним, на днях Мурат Налчаджиоглу опубликовал фото с новой возлюбленной с отдыха и отметил ее, таким образом, указав ее имя. Позже Самия Ахметова заявила, что они с Муратом в отношениях уже полгода и она не является причиной его развода.

Также мы сообщали, что Ани Лорак впервые прокомментировала роман с 26-летним Егором Глебом.