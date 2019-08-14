Компания Facebook попала в очередной скандал, связанный с конфиденциальностью данных пользователей.

В этот раз выяснилось, что отправленные через ФБ аудиосообщения прослушивали и расшифровывали сотрудники сторонних компаний.

Мы разобрались в подробностях этой истории, а также вспомнили о других крупных скандалах, пошатнувших репутацию популярной соцсети.

Что произошло в этот раз

13 августа в Bloomberg обнародовали материал, в котором говорилось, что в Facebook нанимали сотни людей, которые прослушивали и расшифровывали куски голосовых записей, при этом пользователей не предупреждали, что их аудиосообщения могут быть прослушаны.

Сотрудники компаний-подрядчиков рассказали, что понятия не имели, где и как были записаны эти сообщения, они также не знали, для чего расшифровывают записи. И признали, что среди них попадались разговоры вульгарного содержания.

В Facebook прокомментировали информацию. Журналистам сообщили, что действительно расшифровывали сообщения, чтобы проверить правильность расшифровки голосовых сообщений искусственным интеллектом Facebook. Но такую расшифровку прекратили "более недели назад", а все записи были анонимными.

Также в компании отметили, что пользователи, чьи сообщения прослушивали, соглашались на это, выбирая специальную опцию в Messenger - опцию расшифровки голосовых чатов.

При этом агентство заметило, что Facebook не уведомлял пользователей, что их голосовые сообщения будут прослушивать третьи лица.

В июле этого года, после публикации в издании VRT NWS, Google также признала, что прослушивала голосовые команды в Google Home и приложении Google Assistant. Записи попадали к подрядчикам компании, экспертам-лингвистам, которые проверяли точность, с которой голосовой помощник распознает голландский язык и преобразовывает его в текст. При этом в Google уточнили, что таким образом обрабатывают не более 0,2% запросов, а аудиозаписи не связывают с конкретными аккаунтами пользователей.

В июле этого года в Apple также признали, что дают третьей стороне прослушивать команды пользователей голосовому помощнику Siri. Это произошло после того, как выяснилось, что компания прослушивает разговоры, записанные через голосовой помощник. Об этом написала The Guardian со слов бывшего работника "яблочной компании". Он отметил, что записи разговоров с Siri сопровождались данными о местонахождении пользователя и его контактной информацией.

В прошлом году глава Facebook заявил, что его компания не прослушивает разговоры пользователей и назвал обвинения теорией заговора.

Другие скандалы с Facebook

Facebook регулярно попадает в скандалы, связанные с доступом к личным данным пользователей.

Один из крупнейших разгорелся в 2018 году после публикации в The New York Times. Тогда стало известно, что компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн пользователей. Для этого она использовала уязвимость в защите приложения.

Предполагается, что это позволило ей спрогнозировать действия избирателей и могло повлиять на их решение на президентских выборах в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из ЕС.

По этому эпизоду Марку Цукербергу даже пришлось выступать в Сенате США и Европарламенте, где он извинился за утечку данных. А также пообещал пресечь попытки приложений, которые могут использовать личные данные пользователей ненадлежащим образом.

После инцидента в Великобритании Facebook выписали штраф на 500 тысяч фунтов. А в США - на 5 млрд долларов.

Еще на несколько миллиардов долларов детище Цукерберга может оштрафовать Евросоюз, который расследует 11 эпизодов предполагаемого нарушения законодательства о защите персональных данных. При этом в них не входит эпизод с Cambridge Analytica, поскольку он произошел до вступления в силу соответствующего регламента ЕС.

Также в сентябре 2018 года произошла масштабная хакерская атака на Facebook, в ходе которой было взломано 50 млн аккаунтов пользователей.

Об этом сообщила сама компания, уточнив, что злоумышленники использовали уязвимость в коде функции, которая позволяла видеть, как профиль видят другие пользователи – View As. Хакерам удалось получить специальные цифровые ключи, с помощью которых можно войти аккаунт без необходимости вводить пароль повторно. После этого в компании заявили, что устранили уязвимость, уведомили полицию и посоветовали выйти из аккаунтов и придумать новые пароли.

Ранее бывший сотрудник американской разведки Эдвард Сноуден заявил, что Facebook - это прежде всего разведывательный инструмент. А владелец мессенджера Telegram Павел Дуров говорил, что конкурирующий с ним мессенджер от Facebook - WhatsApp - легко взломать спецслужбам.