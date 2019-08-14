На концерте в Одессе 13 августа "Квартал 95" не только высмеял отношения Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана, но и показал другие миниатюры с пародиями на президента. Соответствующие видео опубликовало "Радио Свобода" в Twitter.

Концерт начался с шутки про Одессу, где и проходил концерт. Отметим, что запись выступления "Квартала 95" будут транслировать по ТВ на День независимости.

"...На Бали слетал, говорят там хорошо", - сказал Евгений Кошевой в роли Кличко.

"Ребята, какие Мальдивы, какие Бали. Вы же состоятельные люди, можете себе и Одессу позволить", - шутит в ответ Юрий Великий в образе президента Зеленского.

Хто де, а я дивлюсь сьогодні на того, хто замінив Зеленського в 95му кварталі.В ефір сьогоднішній концерт вийде на День незалежності pic.twitter.com/7CX5gd4EUt — Michael Shtekel (@mishajedi) August 13, 2019

Кроме того, в ходе одной из миниатюр юмористы пошутили, что "нынешний президент не по девушкам", а "по таможенникам, полиции..."

«Нинішній президент не по дівчатах взагалі...» – студія «Квартал 95» жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 13, 2019

Также шутил "Квартал 95" и о том, как Зеленский предстает в не международной арене, упоминая при этом его прошлое в амплуа комика.

"Я, когда волнуюсь, то начинаю шутить. Нет, не как в "Квартале". Там я сначала шутил, потом волновался", - обратился Великий в образе президента к актрисе, которая играла Ангелу Меркель.

Пародія на Ангелу Меркель та Володимира Зеленського у виступі студії "Квартал 95" pic.twitter.com/i6QZiPAI44 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 13, 2019

Напомним, "Страна" писала о Юрии Великом, которого в "Квартал" взяли на роль президента Владимира Зеленского.

Также мы писали, что "Квартал 95" запускает новый проект с критикой Зеленского.