На концерте в Одессе 13 августа "Квартал 95" не только высмеял отношения Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана, но и показал другие миниатюры с пародиями на президента. Соответствующие видео опубликовало "Радио Свобода" в Twitter.

Концерт начался с шутки про Одессу, где и проходил концерт. Отметим, что запись выступления "Квартала 95" будут транслировать по ТВ на День независимости.

"...На Бали слетал, говорят там хорошо", - сказал Евгений Кошевой в роли Кличко.

"Ребята, какие Мальдивы, какие Бали. Вы же состоятельные люди, можете себе и Одессу позволить", - шутит в ответ Юрий Великий в образе президента Зеленского. 

Кроме того, в ходе одной из миниатюр юмористы пошутили, что "нынешний президент не по девушкам", а "по таможенникам, полиции..."

Также шутил "Квартал 95" и о том, как Зеленский предстает в не международной арене, упоминая при этом его прошлое в амплуа комика.

"Я, когда волнуюсь, то начинаю шутить. Нет, не как в "Квартале". Там я сначала шутил, потом волновался", - обратился Великий в образе президента к актрисе, которая играла Ангелу Меркель.

Напомним, "Страна" писала о Юрии Великом, которого в "Квартал" взяли на роль президента Владимира Зеленского.

Также мы писали, что "Квартал 95" запускает новый проект с критикой Зеленского.

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