В польском городе Познань полицейские задержали 28-летнего гражданина Украины, которого в Украине подозревают в жестоком убийстве девушки. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Главную комендатуру полиции.

Уточняется, что задержанного уже передали украинским правоохранителям.



"Международное сотрудничество польской и украинской полиции в очередной раз привело к задержанию опасного преступника, который скрывался от правосудия. На основе информации, предоставленной коллегами из украинской полиции, собственных данных и оперативной деятельности было установлено, что Николай С., намереваясь избежать ответственности, прятался за пределами своей страны. Всего через несколько дней после убийства он впервые выехал в Польшу, и когда было найдено тело 17-летней убитой в 2018 году, он снова появился в Польше", - рассказали в полиции.

Фото: eurointegration.com.ua

Задержание на улицах Познани было динамичным, профессиональным и безопасным для очевидцев и пассажиров автомобиля, в котором ехал подозреваемый, говорят правоохранители.

"Операция полиции застала его врасплох", - подчеркнула польская сторона.

5 мая 2019 года украинская сторона передала Польше подозреваемого в убийстве 28-летней Мамуке С., напомнила полиция Польши.

"Задержание Николая С. – еще одно следствием очень хорошего сотрудничества между польской и украинской полицией", - добавили в Главной комендатуре полиции.

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