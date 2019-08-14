Великобритания должна предоставить жителям Гонконга британское гражданство, чтобы защитить их на фоне нынешнего противостояния с Пекином. Так считает руководитель внешнеполитического комитета палаты общин Великобритании Том Тугендхат, пишет The Guardian.

Том Тугендхат напомнил, что территория Гонконга до 1997 года находилась под британским управлением и только лишь потом была возвращена под китайский контроль. Сейчас же там на протяжении 10 недель продолжаются крупномасштабные протесты, которые встречались иногда жестоким ответом полиции и все более яростными угрозами со стороны Пекина, а также возникает обеспокоенность по поводу военной интервенции Китая.

Тугендхат напомнил, что когда Гонконг вернул китайское правление, Пекин считает, что население является гражданами Китая. Тем не менее, ряд людей на территории имеют так называемый британский заграничный паспорт, который дает некоторые права, например, на пребывание в Великобритании до шести месяцев.

"Великобритания имела обязательства перед гражданами Гонконга до 1997 года, и продление иностранного гражданства, которое во многих отношениях является гражданством второго уровня, было ошибкой, и я думаю, что ее следует исправить. В то время, когда в Гонконге явно существует напряженность, Великобритания может заверить многих граждан Гонконга в том, что их существующие права признаны Великобританией, и они ценятся", - заявил Тугендхат.

Отметим, что подобная схема была не раз использована Российской федерации– в 2002 году начали массово раздавать российские паспорта в Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, в июле-2019 президент России Владимир Путин уже третий раз с начала года, упростил получение гражданства РФ украинцам. "Страна" изучила документ, и рассказывает, кто и каким образом попадает под действие новой упрощенки.

Напомним, Трамп написал твит о роли США в китайском майдане.

Также мы писали о том, что Китай не позволил двум военным кораблям США зайти в порт Гонконга.