Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) прекратила существование. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на парламентскую газету "Голос України".

"29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц -предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", - говорится в сообщении.

Срок заявления требований кредиторами - до 3 октября текущего года.

В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, изданные на ее имя до 29 июля, отозваны.

Напомним,15 декабря 2018 года на Объединительном соборе митрополит Переяславский и Белоцерковский, первым постоянным членом Священного синода УПЦ (КП) Епифаний был избран предстоятелем новой объединенной церкви - ПЦУ. Таким образом, все иерархи УПЦ КП, УАПЦ и несколько иерархов УПЦ МП образовали ПЦУ, что должно было повлечь за собой ликвидацию УПЦ КП и УАПЦ. Однако позже, разойдясь во взглядах с руководством ПЦУ почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет призвал Минюст не отменять регистрацию Украинской православной церкви (Киевского патриархата).

Ранее "Страна" писала о том, что УПЦ КП и УАПЦ не ликвидированы, потому что Филарет не подал в Минюст оригиналы документов.

Также мы сообщали, что после получения томоса УПЦ КП и УАПЦ так и не ликвидировали для вхождения в ПЦУ.