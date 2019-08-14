Сегодня состоялось второе заседание подготовительной депутатской группы в Верховной Раде. Председательствующим был Дмитрий Разумков, лидер партии "Слуга народа".

Будущие депутаты попытались поделить комитеты и уже успели поругаться по "мовному" вопросу.

"Страна" проследила, о чем договорились - и в чем разошлись депутаты.

Никакого комитета по Донбассу

По сути народные депутаты - нынешние и будущие - договорились о следующем.

Количество и названия комитетов должно быть определено до конца этой недели. Формирование персонального состава комитетов - начаться с понедельника. А во вторник все это планируют предметно обсуждать на аналогичном заседании.

В ходе дискуссий было предложено создать комитет по реинтеграции Крыма и Донбасса. Его внес нардеп от "Оппозиционной платформы" Александр Пузанов.

"Мы настаиваем на том, чтобы был отдельно создан комитет по комплексному решению проблем Донецкой и Луганской областей, реинтеграция проживающих там людей в социальное пространство Украины", - заявил Пузанов.

На что Разумов ответил следующее: "У нас не может быть комитета по реинтеграции, потому что интеграции не было. У нас была оккупация".

Учитывая, что у "Слуги народа" большинство в Раде, отдельного комитета по вопросам Донбасса, судя по всему, не будет.

Судьба других комитетов

В целом с комитетами есть принципиальная проблема. В "Оппозиционной платформе" предложили формировать их пропорционально представительству каждой фракции в Раде.

Согласно расчетам Оппоплатфомы в таком случае у "Слуги народа" должно быть по 14 позиций глав, заместителей и секретарей комитетов, у Оппоплатформы по три, у остальных фракций - по одной.

В "Слуге народа" на это ответили, что хотят наполнять комитеты не по пропорциональному, а по некоему "профессиональному" принципу.

""Слуга народа" настаивает, что в первую очередь нужно соблюдать профессиональный, а не пропорциональный принцип их (комитетов - Ред.) формирования", - заявила в Facebook глава пресс-службы партии.

С другого фланга - от порошенковской "Европейской солидарности" высказался упрек о нежелании создавать комитет по делам ветеранов АТО.

Разумков ответил, что это вопрос к прошлой власти - почему он не был создан. Ирина Геращенко на это ответила так: "Мы не создавали такой комитет, потому что у нас работало целое министерство" (как известно это министерство у Зе планируют ликвидировать).

Вице-спикеры и коалиция

Через две недели после выборов "Слуга народа" еще не получала предложений от других партий о создании большинства.

"Официальных предложений от наших коллег по парламенту относительно коалиции и ее создания политической партии "Слуга народа" пока еще не поступало", - сказал Дмитрий Разумков на брифинге после заседания. Впрочем, его партии коалиция и не нужна - она сможет сформировать большинство самостоятельно.

Нет определенности и по кандидатуре второго вице-спикера. В идеале ее всегда отдают оппозиции. Пока о своих претензиях на это кресло уже заявила "Оппозиционная платформа" - как вторая политсила парламента.

Правда, присутствовавший на заседании "Платформы" Вадим Рабинович заявил, что Виктор Медведчук претендовать на эту должность не будет.

"Партия не будет выдвигать его на эту должность по той простой причине, что он уже занимал и должность вице-спикера, и первого вице-спикера, и сегодня он сосредоточен на партийной работе", - заявил Рабинович.

В тоже время, по слухам, которые курсируют в политических кругах, позицию второго вице-спикера в "Слуге народа" хотят отдать "Батькивщине", которая и станет главным неформальным союзником в Раде для партии Зеленского.

Мовная перепалка

В ходе заседания произошла перепалка между Разумковым, Геращенко и Рабиновичем. Последнему сделали замечание, что он выступает на русском языке.

Началось все с фразы Рабиновича, который заявил, обращаясь к Разумкову: "Дмитрий Александрович, мои избиратели в основном говорят на русском языке. Тот закон о регламенте, который вы зачитали, касается Верховной Рады, а мы пока не Верховная Рада. И там идет речь о переводчике. Поэтому я прошу его предоставить".

"Вадим Зиновьевич, вы - действующий народный депутат. Это я еще могу использовать разный язык, а вы все-таки должны соблюдать регламент", - отметил ему русскоязычный Разумков.

"Тогда давайте поставим переводчика. Так сказано в законе о регламенте", - вновь сказал Рабинович.

В поддержку лидера "Слуги народа" выступила Ирина Геращенко.

"Дмитрий Александрович, мы благодарим вас за стремление достучаться до всех выступающих, чтобы они соблюдали регламент. И хочу напомнить, что господин Рабинович - действующий депутат Верховной Рады. Даже послы, которые несколько лет представляют свою страну в Украине, учат украинский язык", - сказала Ирина Геращенко.

"Тот закон о языке, который вы навязали…" - попытался включиться Рабинович.

"Я предлагаю: если нарушается закон о регламенте - выключать микрофон выступающему", - сказала Геращенко.

"Я предлагаю закрыть этот вопрос, прошу всех соблюдать регламенте и быть конструктивными", - сказал Разумов.

В Сети уже отреагировали на этот эпохальный спор и напомнили, что даже согласно принятому закону о тотальной украинизации народным депутатам не обязательно использовать государственный язык на заседаниях.

Об этом, в частности, пишет будущий нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.

"1. В Законе О Языке, статья 9, пункты 1 и 2, перечисленны все органы власти, представители которых обязаны использовать государственный язык.

Включая ВР АРК.

Все, кроме народных депутатов Украины.

Упоминание о них было изъято прямо перед голосованием, и это непосредственная заслуга депутатов от БПП и НФ.

2. Несмотря на это, вице-спикер ВР Украины Ирина Геращенко, бурно праздновала победу, которой считала принятие Закона О Языке в упомянутой редакции.

3. В связи с этим, прихожу к следующим выводам.

Либо Ирина Геращенко не читала принятый ею и ею же отпразднованный Закон О Языке.

Либо ее устраивает то, что народные депутаты Украины- единственная категория представителей власти, не обязанная использовать государственный язык при исполнении своих обязанностей".

"Иришка снова подтверждает, что ничего связанное с пользой для украинцев она делать в новой раде не собирается.

Снова скандалы, снова истерики. И нулевой коэффициент полезного действия", - комментирует журналист Макс Назаров.