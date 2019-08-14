На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерство финансов Украины привлекло в бюджет 1,96 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина на своей странице в соцсети.

"Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длинным сроком погашения", - говорится в сообщении.

В результате аукционов ОВГЗ 13 ​​августа ставки доходности по всем инструментам снижены и составили:

по 6-месячным ОВГЗ - 16,5%; (Снижение на 2 базисных пункта);

по 1-летним ОВГЗ - 16,18% (снижение на 10 базисных пунктов);

по 2-летним ОВГЗ - 16,52% (снижение на 23 базисных пункта).





Фото: facebook.com

Напомним, 6 августа Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 2,7 миллиарда гривен.

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