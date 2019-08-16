В пятницу, 16 августа, отмечают День памяти короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Поп-королеве Мадонне сегодня исполняется 61 год, а французскому киноактеру Пьеру Ришару - 85 лет. Также 65 лет сегодня исполняется популярному кинорежиссеру Джеймсу Кэмерону. "Страна" собрала памятные даты сегодняшнего дня.

Народные и церковные праздники

Православные сегодня отмечают память Антония Римлянина, которого еще называют Новгородским чудотворцем. Он родился в 1067 году в Риме и прожил 80 лет. После смерти родителей в возрасте 17 лет юный Антоний раздал все наследство беднякам и покинул Рим. Преподобный принял монашеский постриг и начал скитаться по миру, часто постился и молился. С жизнью Антония связано много чудесных событий. По одной из легенд, он добрался до Новгорода, переплыв море на камне. Это случилось в канун Рождества Пресвятой Богородицы. Он не знал русского языка, а на расспросы отвечал поклонами.

В народе отмечают праздник Антона Вихровея Малинника, когда хозяйки заготавливали малину на зиму. День считался одним из самых ветреных в году и предвещал суровую зиму.

Международные праздники

16 августа отмечают Международный день озонового слоя. В этот день в 1994 году подписали Монреальский протокол с перечислением веществ, которые пагубно воздействуют на озоновый слой.

В мире отмечают День памяти Элвиса Пресли. Каждый год 16 августа преданные фанаты музыканта съезжаются в Мемфис, чтобы воздать ему должное за творчество. Знаменитости устраивают концерты, выходят на сцену в образе Элвиса и копируют манеру исполнения короля рок-н-ролла. Напомним, Элвис занимает третьем месте в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. Вершину заняли Битлз, на втором месте - Боб Дилан.

Кстати, популярной песни Элвиса Love Me Tender исполняется 63 года. Композицию он записал для своего дебютного фильма с одноименным названием.

События и даты

В 1857 году в Канаде отменили тюремное заключение за долги;

В 1930 году создали первый цветной мультфильм со звуком;

В 1960 года островное государство в восточной части Средиземного моря - Кипр провозгласили Республикой Кипр;

1976 году на экраны впервые вышла полюбившаяся украинскому зрителю кинокомедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы...". В этом году фильму, который стал символом новогодних праздников, исполняется 43 года.

В 1978 году Шри-Ланка стала социалистической республикой.

Сегодня 85 лет исполняется известному французскому киноактеру Пьеру Ришару. Наиболее известные фильмы с его участием - "Продавец игрушек", "Укол зонтиком".

У американской поп-королевы - Мадонны - сегодня также день рождения. Ей исполняется 61 год. Певица провела почти 40 лет на сцене. Мадонна попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница. Она также известна как танцовщица, детская писательница, продюсер, актриса и режиссер. Ее клипы набирают по несколько миллиардов просмотров в YouTube.

16 августа 1954 года исполняется 65 лет известному американскому кинорежиссеру канадского происхождения - Джеймсу Кэмерону. Среди фильмов, которые прославили Кэмэрона - "Терминатор", "Титаник", "Аватар", "Чужие". За пределами мира кино Кэмерон известен как человек, который первым спустился на дно Марианской впадины в одиночку.

Именины

День ангела отмечают Антон и Вячеслав, а также Иван, Кузьма и Николай.