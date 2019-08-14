Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) засекретило некоторые материалы дела, касающиеся судей Окружного административного суда Киева. Об этом пишут "Украинские Новости".

В частности, НАБУ не ответило на запрос о наличии или отсутствии на аудиозаписях в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями Окружного админсуда Киева фрагментов разговора руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.

В Бюро сослались на то, что запрашиваемые сведения представляют собой тайну досудебного расследования, разглашение которой запрещено, согласно статье 222 Уголовного процессуального кодекса.

Напомним, в конце июля в ОАСК провели обыски. Глава суда Павел Вовк назвал их политическим заказом.

Также мы писали, что главе Окружного админсуда Вовку вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и других возможных преступления.