Кабинет министров Владимира Гройсмана не будет рассматривать вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Об этом на своей странице в соцсети написал пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук, который отметил, что вопрос увольнения уже был обсужден в правительстве.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - написал Василий Рябчук.

Фото: facebook.com

"В этом правительстве голосов за отставку Кличко нет", - сообщил "Стране" вице-премьер Павел Розенко и также подтвердил, что нынешним составом Кабмина вопрос рассматриваться не будет.

Таким образом, вопрос увольнения Кличко с должности главы КГГА сможет согласовать только новое правительство, которое будет сформировано не раньше конца августа-начала сентября.

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