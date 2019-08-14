В Организации объединенных наций (ООН) отклонили предложение Польши назначить спецпредставителя генсека ООН по вопросам Украины. Об этом пишет "Укринформ".

Так, глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович рассказал, что, по мнению МИД Польши, спецпредставитель генсека ООН по Украине мог бы следить за тем, что происходит на Донбассе. Это могло бы помочь найти решение, как остановить войну.

"Есть же такие специальные представители в других регионах. Почему бы не иметь такого человека в Украине? Эта идея, скажем так, не была воспринята, не была одобрена", - сказал Чапутович.

Напомним, Зеленского пригласили выступить на Генассамблее ООН.

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