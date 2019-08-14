Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ №598/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Литвиненко Александра Валерьевича с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Фото: president.gov.ua

Следующим указом №599/2019 Зеленский назначил Литвиненко директором Национального института стратегических исследований. При этом он обязал уже нового директора в течение двух месяцев подготовить предложения по реформированию и стратегии развития института, который будет предусматривать реорганизацию и сокращение штата.

Напомним, Александр Литвиненко был заместителем директора Национального института стратегических исследований с июня 2010 года по январь 2014 года. 5 апреля 2014 года он занял пост заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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