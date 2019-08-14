Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай стягивает войска на границе с Гонконгом. Об этом он написал в своем Twitter.

"Многие обвиняют меня и Соединенные Штаты в проблемах, происходящих в Гонконге. Я не могу представить, почему?" - удивился Дональд Трамп.

После этого он заявил о действиях китайских властей в регионе.

"Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство перебрасывает войска на границу с Гонконгом. Все должны быть спокойны и в безопасности!" - написал американский президент.

Скриншот: Twitter/ Donald J. Trump

Напомним, Китай не позволил двум военным кораблям США зайти в порт Гонконга.

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