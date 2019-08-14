"Обвиняют меня из-за Гонконга. Ума не приложу, почему?". Трамп написал твит о роли США в китайском майдане
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай стягивает войска на границе с Гонконгом. Об этом он написал в своем Twitter.
"Многие обвиняют меня и Соединенные Штаты в проблемах, происходящих в Гонконге. Я не могу представить, почему?" - удивился Дональд Трамп.
После этого он заявил о действиях китайских властей в регионе.
"Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство перебрасывает войска на границу с Гонконгом. Все должны быть спокойны и в безопасности!" - написал американский президент.
Скриншот: Twitter/ Donald J. Trump
Напомним, Китай не позволил двум военным кораблям США зайти в порт Гонконга.
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