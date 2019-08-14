Концерн Facebook для расшифровки аудиосообщений своих пользователей прибегал к услугам посторонних компаний. Представители крупнейшей в мире соцсети признали этот факт в заявлении, выдержки из которого обнародовало информагентство Bloomberg.

По словам представителей Facebook, прослушка и запись разговоров пользователей проводилась только с согласия последних и больше не практикуется в соцсети.

"Как и компании Google и Apple, мы прекратили анализировать аудиозаписи разговоров пользователей более недели назад", - говорится в официальном заявлении компании. Согласно документу, с помощью расшифровки анонимных аудиосообщений из чата службы Messenger компания проверяла эффективность работы своей программы-робота.

Целью сбора информации при этом было повышение соответствия рекламных объявлений и информационных предложений потребностям пользователей.

В то же время сотрудники компаний, занимавшиеся расшифровкой голосовых сообщений, заявили агентству Bloomberg, что им не сообщалось ни происхождение записей, ни цели, для которой они расшифровывались. Подчас это были разговоры личного характера с вульгарной лексикой, говорится в сообщении. При этом Facebook не уведомлял своих пользователей о том, что записи их разговоров могут попасть в руки третьих лиц.

Ранее "Страна" писала о том, что Европейский суд обязал сайты с кнопкой Like от Facebook предупреждать о сборе данных.

Также мы сообщали, что Facebook обязали заплатить гигантский штраф и не разбрасываться личными данными пользователей.