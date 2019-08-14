Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, который обвинялся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, смог покончить с собой, находясь в тюрьме, потому что охранники не проверяли его камеру, а подделывали соответствующие записи. Об этом со ссылкой на The New York Times пишет ТАСС.

Сотрудники тюрьмы в Манхэттене примерно в течение трех часов не проверяли камеру Эпштейна, хотя должны были делать это каждые 30 минут. Вместо этого они подделывали соответствующие записи, а сами спали. 3 августа он совершил самоубийство, а обнаружили это, по данным журналистов, спустя 2 часа после инцидента.

Два охранника, дежурившие в то время, отправлены в административный отпуск до завершения разбирательства. По сведениям телеканала, они работали значительно больше, чем предписано существующими нормами. Во вторник Министерство юстиции США заявило, что начальник данной тюрьмы временно отстранен от исполнения обязанностей.

По данным The New York Times, администрация тюрьмы установила на шесть дней особое наблюдение за Эпштейном после его попытки самоубийства 23 июля. С финансистом ежедневно встречался психиатр. Однако 29 июля режим надзора был отменен.

Напомним, американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации в начале июля.