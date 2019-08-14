Осенью в России начнут восстанавливать атомный подводный аппарат АС-31 ("Лошарик"), который был поврежден в результате пожара, приведшего к гибели 14 старших офицеров ВМС РФ. Об этом со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе РФ пишет ТАСС.

Восстановление будет проходить в Центре судоремонта "Звездочка" (Северодвинск Архангельской области). Осенью туда отбуксируют "Лошарик". Планируется, что на первом этапе из аппарата откачают воду и проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений, после будет составлен технический проект на работы по ремонту и восстановлению.

К ремонту будут привлечены специалисты ЦКБ морской техники "Рубин" (разработчик части оборудования) и "Севмаша" (изготовитель аппарата).

При этом ущерб, нанесенный в результате пожара, оценивается как существенный. Огнем серьезно повреждено и подлежит замене радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения.

Напомним, 2 июля Минобороны России сообщило о пожаре на глубоководном исследовательском аппарате в Баренцевом море, неподалеку от Североморска. 14 моряков погибли от отравления продуктами горения.

Оказалось, что в составе экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Северного флота ВМФ РФ были семь капитанов первого ранга и два Героя России.