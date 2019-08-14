В Береговом районе Закарпатской области 29 человек попали в больницу с признаками пищевого отравления после свадебного застолья в ресторане "Семейный уют". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, инцидент произошел в селе Слобода. После употребления в пищу праздничных блюд на свадьбе, которую 10 августа отмечали в ресторане "Семейный уют", с признаками пищевого отравления были госпитализированы 29 человек (из них 8 детей - Ред.). При этом всего на свадьбе всего находилось 190 человек.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в Винницкой области прихожане массово отравились едой в храме.

Также мы писали, что в селе под Житомиром 12 человек отравились на поминках.