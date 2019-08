В мире и Украине 15 августа отмечают несколько важных праздников и памятных дат. "Страна" собрала всю информацию о значимых событиях сегодняшнего дня.

Международные праздники

В мире отмечают день археолога - ученых, которые посвятили жизнь науке о древностях, быте и культуре древних народов, а также дошедшим до наших времен памятников. Праздник не национальный, его в основном отмечают представители профессии в Украине, России, Беларуси и Казахстане. В нашей стране как государственный его начали отмечать с 2008 года.

Сегодня завершается один из величайших мусульманских праздников - Курбан-Байрам. В этот праздник в знак благодарности Аллаху за спасение сына Ибрахима приносят в жертву животное (почти всегда это баран).

Народные и церковные праздники

15 августа – Перенесение мощей первомученика архидиакона Стефана. В народе в День Степана завершают все работы, связанные с сенокосом. Обращали внимание на погоду и говорили: "Какой Степан - такой и сентябрь". Степана считали покровителем лошадей. Хозяева посвящали угоднику скошенные овес и сено, а лошадей поили через серебро, чтобы они были здоровыми.

Также в этот день всей семьей собирали цветы и плели Степанов венок. Обычно его вешали в углу дома, и когда впоследствии кто-то болел, то отрывали пучок трав и заваривали их. Верили, что сила венка сохраняется вплоть до следующей весны.

15 августа Кипрская православная церковь отмечает праздник Успения (В Украине праздник выпадает на 28 августа, когда завершается Успенский пост).

События и даты

В зороастризме 15 августа отмечают праздник огня и царей - Амертата, когда Солнце восходит в созвездии Льва. Амертат - покровитель растительного мира, который олицетворяет бессмертие и бесконечность, истинное творчество без тщеславия. В этот день принято зажигать 19 огней. Зороастризм - одна из наиболее древних религий, сохранившаяся в Иране и Индии.

В 1947 году Индия провозгласила независимость от Великобритании. С тех пор годовщину отмечают ежегодно.

В 1795 году во Франции ввели новую валюту - франк;

В 1835 году запатентовали первую стиральную машину с вращающимся барабаном;

В 1848 году Уолдо Хэнчетт получил патент на зубоврачебное кресло;

В 1877 году Томас Эдисон впервые записал звук - песню "Mary Had a Little Lamb" и предложил приветствовать собеседника по телефоном словом "hello". В нашей стране "хэллоу" трансформировалось в "алло".

Сегодня американскому киноактеру и режиссеру Бену Аффлеку исполняется 75 лет. Он известен по фильмам "Баффи - истребительница вампиров", "Перл-Харбор" и "Отряд самоубийц", является обладателем двух "Оскаров".

Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева сегодня отмечает свой день рождения. Она стала абсолютной чемпионкой Олимпийских игр 1996 года.

В 1990 году в этот день родилась оскароносная Дженнифер Лоуренс ("Люди Икс: Первый класс", "Голодные игры", "Мой парень - псих" и "Красный воробей"). Ей сегодня 29 лет.

Известному российскому хип-хоп исполнителю и музыкальному продюсеру Тимати исполняется 36 лет.

Именины

Сегодня День ангела у Василия, Ивана, Кирилла, Романа, а также Степана, Тараса и Федора.