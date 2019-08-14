Вчера, 13 августа, в Европе завершился третий квалифай-раунд Лиги чемпионов. Увы и ах, но киевское Динамо не смогло преодолеть бельгийский барьер. Наши парни сыграли дома 3:3 с Брюгге (первая игра 0:1 - Ред.) и вылетели из Лиги чемпионов прямиком в групповой турнир Лиги Европы.

Из других сенсаций тура особняком стоит победа Краснодара над грозным Порту. "Быки" в гостях одолели "драконов" со счетом 3:2 и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Первая игра в России закончилась победой Порту 1:0. Стоит отметить, что Краснодар вообще-то впервые в своей истории участвует в Лиге чемпионов.

Итак, вот кто сыграет в плей-офф Лиги чемпионов за выход в групповой турнир

ЛАСК (Линц, Австрия) - Брюгге (Бельгия)

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Краснодар (Россия)

Динамо (Загреб, Хорватия) - Русенборг (Тронхейм, Норвегия)

Клуж (Румыния) - Славия (Прага, Чехия)

Янг Бойз (Берн, Швейцария) - Црвена Звезда (Белград, Сербия)

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Аякс (Амстердам, Нидерланды).

Игры плей-офф пройдут 20 и 27 августа.

Ранее "Страна" сообщала, что как Динамо трижды выходило вперед, а Брюгге трижды счет сравнивал.